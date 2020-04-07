В Челябинской области из-за коронавируса закрыли три города

Ограничения для закрытых городов Росатома еще более ужесточились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ужесточил ограничения, действующие в период пандемии коронавируса, для городов Озерска, Снежинска и Трехгорного. Об этом он сообщил на брифинге 7 апреля. Въезжать туда и выезжать из них можно будет лишь в исключительных случаях. Все три города относятся к закрытым территориальным образованиям (ЗАТО), где расположены предприятия Росатома.

«Я подписал постановление о дополнительных ограничениях, действующих применительно к этим муниципалитетам. Ограничивается выезд с территории „закрытых городов“ зарегистрированных там граждан. Исключение — срочная госпитализация и подобные мероприятия», — пояснил Текслер. Ограничивается и въезд в ЗАТО. Прибывающим туда по рабочей необходимости требуется максимально сократить контакты в местными жителями.

«Мы должны максимально обезопасить работу предприятий Росатома — это вопрос стратегической безопасности нашей страны», — добавил Текслер.

В регионе с 31 марта действует режим всеобщей самоизоляции. На данным момент новосибирский центр «Вектор» подтвердил коронавирусную инфекцию у 32 человек.