В Челябинской области сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

Дезинфекцию улиц Челябинска пришлось остановить из-за выпавшего снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число зараженных коронавирусом в Челябинской области, подтвержденных новосибирским центром «Вектор», составило 32 человека (+1). Об этом сообщил 7 апреля на брифинге глава региона Алексей Текслер. Условно-подтвержденных диагнозов в области зарегистрировано два.

«Диагноз подтвержден у 32 человек», — рассказал губернатор.

По данным на понедельник, в инфекционных стационарах области находились 27 человек: четверо успели переболеть и выписаться.

Введенный 31 марта режим всеобщей самоизоляции продлится до 19 апреля. Однако после первой нерабочей недели в области разрешили открыть часть магазинов и обслуживающих организаций, на свои места вернулись почти 70 процентов сотрудников челябинских компаний. Часть запретов сохранилась. В частности, по-прежнему нельзя ездить на дачи садоводам и пенсионерам.