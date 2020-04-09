Роспотребнадзор проводит расследование по факту первого случая заражения в Нижнем Тагиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 9 апреля — 120-й день с момента обнаружения коронавируса и 29-й — с объявления пандемии. В Свердловской области, по информации сайта стопкоронавирус.рф, на данный момент 56 заболевших. Состояние четырех пациентов врачи оценивают как тяжелое, пятерых — средней тяжести, остальные пациенты — в удовлетворительном состоянии.

Свердловская область продолжает удерживать лидерство по числу инфицированных среди территорий Большого Урала. По этому показателю регион занимает девятое место по стране и отрывается от уральских соседей: ХМАО (41), ЯНАО (41), Челябинской (32), Тюменской (18) и Курганской (2) областей. Эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков. Всего в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания, 580 человек вылечилось, 63 человека умерло.

Фото: Infogram

В Нижнем Тагиле предварительно подтвержден первый случай заражения коронавирусом

По предварительным данным, первый случай заражения коронавирусом в ближайшее время может быть зарегистрирован в Нижнем Тагиле. По словам начальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина, диагноз поставлен местному 63-летнему мужчине, который недавно приехал из Белоруссии. Сейчас надзорной службой проводится эпидемиологическое расследование.

В автобусах и трамваях Екатеринбурга нашли инфекцию

Представитель Роспотребнадзора Елена Потапкина сообщила, что автобусы, трамваи и троллейбусы в Екатеринбурге обрабатываются недостаточно качественно в условиях пандемии коронавируса. По ее словам, в автобусах и трамваях якобы были обнаружены бактерии. При этом претензий к обработке вагонов метро нет. Мэр уральской столицы Александр Высокинский после доклада Потапкиной попросил ответственных чиновников усилить работу.

Губернатор Куйвашев ответил на просьбы бизнеса смягчить самоизоляцию

В Свердловской области могут смягчить режим самоизоляции в некоторых районах для отдельных сфер бизнеса. По словам главы региона Евгения Куйвашева, это произойдет, если эпидемиологическую обстановку в городах признают спокойной.

Частная лаборатория в Екатеринбурге начинает тестировать на коронавирус

С 10 апреля лаборатория «СИТИЛАБ» начнет тестирование на коронавирус COVID-19 в Екатеринбурге. Исследования будут осуществляться только по предварительной записи по адресу: ул. Машиностроителей, д. 18. Выполнение других исследований в центре по этому адресу временно приостанавливается. График работы лаборатории — с 7:30 до 14:00. Стоимость анализа составит 1200 рублей, еще 690 руб. надо будет заплатить за взятие пробы (мазок из горла). На сдачу анализов допускают только здоровых людей (без признаков ОРВИ или простуды). Выполнить исследование в лаборатории обещают за два дня.

Уральцев на карантине по коронавирусу ограничивают слабее, чем большинство россиян

Аналитики фонда «Петербургская политика» заявили, что введенные в Свердловской области ограничения в связи с режимом изоляции, слабее чем в большинстве регионов России. Для оценки изоляции авторы ввели термин «вирусный суверенитет» — чем сильнее ограничения, тем он выше. Средний Урал попал в категорию регионов с низким уровнем «вирусного суверенитета», так как губернатор Евгений Куйвашев расширил список магазинов и сервисов, которым разрешено работать. Помимо Свердловской области низкие ограничения ввели 36 регионов.

«Первый канал» раскритиковал жителей Екатеринбурга за нарушение режима самоизоляции

Екатеринбург в дневном выпуске новостей на «Первом канале» назвали городом, который находится в аутсайдерах по соблюдению режима самоизоляции. По информации ведущих телеканала, уровень самоизоляции в городе, ссылаясь на данные сервиса «Яндекс.Карты», чуть выше трех баллов при критичном уровне в 2,5. При этом на прошлой неделе у города был показатель 3,5. Хуже обстоят дела только в Москве (2,9) и Санкт-Петербурге (2,8), при этом об этих городах не сказано ни слова. Воронеж, Ростов-На-Дону и Самара, которые набрали 3,1 балла, также не упомянуты.

В Екатеринбурге стали массово закрываться отели

По словам владельца отеля «Эмеральд» Сергея Дерендяева, в Екатеринбурге закрывается примерно половина отелей. Среди них — гостиница 39rooms, отель «Маринс парк отель», отель Tenet (закроется с 10 апреля на неопределенный срок), отель «Онегин». В сети Usta Hotels пока закрыты три отеля — «Коматек», «Премьер отель» и «Центральный». Отель «Высоцкий» работает в прежнем режиме. В «Атриум Палас Отеле» сказали, что номера бронируют только по командировочному листу.

«Уралвагонзавод» оснастил все танки, участвующие в параде Победы, системами защиты от коронавируса

Российские танки Т-72Б3М и Т-90М (производитель УВЗ), которые примут участие в параде Победы на Красной площади, оснащаются средствами защиты от оружия массового поражения (ОМП), в частности от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и биологического оружия, к которому относятся вирусы.

Спикер думы Екатеринбурга использовал страх перед коронавирусом для переезда в торговый центр

Следующее заседание думы Екатеринбурга может пройти в новом помещении в Центральном универмаге (ЦУМе). По словам председателя думы Игоря Володина, это связано с эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора: между депутатами должна сохраняться дистанция в 1,5 метра, а в старом помещении думы это невозможно. Напомним, что в конце прошлого года часть депутатов, конфликтующая с Володиным, высказалась против переезда гордумы в отремонтированные помещения в ЦУМе.