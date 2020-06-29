28 июня 2020
27 июня 2020

Челябинская область начинает выходить из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, эпидемия, женщины, маска медицинская, социальная дистанция
Область переходит на новый этап снятия ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях», — сообщили в пресс-службе.

Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

«В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений», — написал Текслер в своем Instagram.

По данным на 29 июня в области наметилось снижение роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...