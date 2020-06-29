Челябинская область начинает выходить из карантина

Область переходит на новый этап снятия ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях», — сообщили в пресс-службе.

Деятельность разрешается только при обеспечении соблюдения методических рекомендаций Федеральной службы в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека.

«В течение недели в области снижается число заболевших ковидом. Поэтому принял решение снять часть ограничений», — написал Текслер в своем Instagram.

По данным на 29 июня в области наметилось снижение роста числа новых случаев заболевания коронавирусом.