Александр Моор заявил, что показатели не позволяют начать новый этап снятия ограничений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области открываются парки и летние веранды общепита. Об этом заявил глава региона Александр Моор в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Вместе с тем он отметил, что пока показатели не позволяют приступить к третьему этапу снятия ограничений, поэтому они продлеваются до 28 июня.

«С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства: парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на летних верандах», — сообщил Моор.

Также будут разблокированы транспортные карты тюменцев старше 65 лет. Как объяснил глава региона, такое решение принято из-за возобновления плановых приемов в больницах.

С начала пандемии в Тюменской области было выявлено 2529 случаев заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1503. Негативная динамика распространения COVID-19 связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности.