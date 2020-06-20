19 июня 2020
18 июня 2020

В Тюменской области смягчили карантин. В регионе открыли парки и летние веранды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор заявил, что показатели не позволяют начать новый этап снятия ограничений Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области открываются парки и летние веранды общепита. Об этом заявил глава региона Александр Моор в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Вместе с тем он отметил, что пока показатели не позволяют приступить к третьему этапу снятия ограничений, поэтому они продлеваются до 28 июня.

«С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства: парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на летних верандах», — сообщил Моор.

Также будут разблокированы транспортные карты тюменцев старше 65 лет. Как объяснил глава региона, такое решение принято из-за возобновления плановых приемов в больницах.

С начала пандемии в Тюменской области было выявлено 2529 случаев заражения. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, а выздоровели — 1503. Негативная динамика распространения COVID-19 связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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