В России создают снайперскую винтовку с дальностью выстрела 7 км

Винтовка сможет поражать цели на рекордном расстоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России создают винтовку, способную поражать цели на расстоянии в семь километров. Об этом заявил гендиректор компании Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы с трех километров. Предварительное название проекта — DXL-5», — заявил он в интервью РИА «Новости», отметив, что винтовок с такой дальностью стрельбы в мире еще не изобретали.

Патрон для нового изделия, по словам Лобаева, будет отличаться большим размером и скоростью полета. Других подробностей об изобретении он не раскрыл. Говоря о сроках, он выразил надежду, что новинка будет готова к началу 2021 года, но отметил, что из-за пандемии коронавируса сейчас сложно называть конкретные сроки. Предыдущий рекорд компании Lobaev Arms — винтовка, достигающая целей расстоянии 2,5 километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра при рекордной.

Ранее сообщалось, что одна из дочерних компаний Ростеха проводила испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одной из силовых структур. Предполагается, что в него будет встроен пистолет «Оса», а в рукоятке будет находиться тумблер для переключения между видами снарядов.

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