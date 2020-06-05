Билл Гейтс пожертвовал деньги на вакцину от коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пока одни пользователи соцсетей уверены, что с помощью вакцины от коронавируса человечество будут чипировать, другие создают мемы. URA.RU собрало шедевры об основателе компании Microsoft Билле Гейтсе, которого считают главным сторонником чипирования.

Конспирологическая теория о том, что миллиардер хочет чипировать людей с помощью вакцины, стала особенно популярна в пандемию коронавируса. К этому прибавился тот факт, что Гейтс пожертвовал 100 млн долларов, чтобы повысить доступность вакцины от коронавируса в мире. Пранк настолько вышел из-под контроля, что миллиардеру пришлось прокомментировать обвинения. «Это почти невозможно отрицать, потому что это так глупо или странно», — заявил он.

В России об этой теории в своей авторской программе «БесогонТВ» говорил режиссер Никита Михалков. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что эта теория является полным бредом. По его словам, если бы это было правдой, то россиян чипировали бы с помощью вакцины от гриппа.

Фото: Twitter

Фото: «ВКонтакте»

Фото: Twitter

Фото: соцсети

Фото: Twitter

Также пользователи соцсетей не боятся высказывать свое мнение и в обычных твиттах:

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter