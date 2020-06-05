Суд принял решение по судьбе мэра Челябинска

Суд признал легитимность мэра Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы мэра Челябинска

Советский районный суд Челябинска 5 июня отклонил иск руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова, требовавшего признать незаконными итоги выборов мэра, в результате которых главой города стала Наталья Котова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

« В удовлетворении исковых требований отказано», — заявили в пресс-службе. В качестве соответчиков выступали сама Котова, гордума Челябинска, конкурсная комиссия и губернатор Алексей Текслер. Это решение может быть обжаловано в областном суде.

Ранее Щербаков через Верховный суд добился признания недействительным положения о конкурсе на пост мэра, благодаря которому выборы выиграл Владимир Елистратов. К этому времени Елистратов ушел в отставку, и Щербаков решил доказать, что и сменившая его Котова занимает пост мэра незаконно.

Процесс начался еще в феврале, но был прерван из-за пандемии коронавируса.