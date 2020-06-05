05 июня 2020

Суд принял решение по судьбе мэра Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, котова наталья, медицинская маска, маска медицинская
Суд признал легитимность мэра Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы мэра Челябинска

Советский районный суд Челябинска 5 июня отклонил иск руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова, требовавшего признать незаконными итоги выборов мэра, в результате которых главой города стала Наталья Котова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

« В удовлетворении исковых требований отказано», — заявили в пресс-службе. В качестве соответчиков выступали сама Котова, гордума Челябинска, конкурсная комиссия и губернатор Алексей Текслер. Это решение может быть обжаловано в областном суде.

Ранее Щербаков через Верховный суд добился признания недействительным положения о конкурсе на пост мэра, благодаря которому выборы выиграл Владимир Елистратов. К этому времени Елистратов ушел в отставку, и Щербаков решил доказать, что и сменившая его Котова занимает пост мэра незаконно.

Процесс начался еще в феврале, но был прерван из-за пандемии коронавируса.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...