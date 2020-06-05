Названа причина смерти актера Кокшенова

Советский и российский артист Михаил Кокшенов умер из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Перед смертью он находился в больнице с подозрением на COVID-19.
«Скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом», — сообщает издание Baza. Кокшенову было 83 года.
О смерти известного артиста первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Позднее эту информацию подтвердила жена Кокшенова Наталья Лепехина, уточняет «Национальная служба новостей».
Кокшенов снимался в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Спортлото-82», а также в «Ералаше» и других сериалах. Он был кинорежиссером и сценаристом, носил звание Народный артист РФ.
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