Названа причина смерти актера Кокшенова

Перед смертью Михаил Кокшенов лежал в больнице с подозрением на коронавирус Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Советский и российский артист Михаил Кокшенов умер из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Перед смертью он находился в больнице с подозрением на COVID-19.

«Скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом», — сообщает издание Baza. Кокшенову было 83 года.

О смерти известного артиста первой сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook. Позднее эту информацию подтвердила жена Кокшенова Наталья Лепехина, уточняет «Национальная служба новостей».

Кокшенов снимался в фильмах «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная», «Девчата», «Спортлото-82», а также в «Ералаше» и других сериалах. Он был кинорежиссером и сценаристом, носил звание Народный артист РФ.

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