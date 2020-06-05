Супругу тюменского экс-депутата посадили под домашний арест

Адвокат Вячеслав Комаров сообщил, что Гульнара Тулебаева останется под домашним арестом до 28 июля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Задержанной вместе с экс-депутатом тюменской городской думы Муратом Тулебаевым его супруге Гульнаре Тулебаевой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение принял сегодня Центральный суд Тюмени, сообщил URA.RU адвокат Вячеслав Комаров.

«Пока она имеет статус подозреваемой, суд не нашел доказательств вины и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 июля », — отметил он. Гульнара Тулебаева работает бухгалтером в компании «ТМК-Сибирь», которая, согласно данным системы СБИС, принадлежит ее супругу. Как считает следствие, Мурат Тулебаев вместе с женой и его заместителем в муниципальном АО «Трасса» Олегом Якушевым присвоили 940 тыс. рублей и планировали забрать еще 35 млн рублей бюджетных средств в рамках выполнения муниципальных контрактов. Проекты были связаны с очисткой городских кладбищ, они были переданы «ТМК-Сибирь» на условиях субподряда.

Судьба Олега Якушева остается пока не известной. Его интересы Адвокат Комаров не представляет. А в Центральном суде Тюмени отказались предоставлять информацию, сослались на то, что их рабочий день завершен.

Самому Мурату Тулебаеву уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 160 УК РФ в растрате бюджетных средств по двум эпизодам. Как сообщало URA.RU, ему была избрана мера пресечения в виде ареста в СИЗО. Экс-депутата задержали 2 июня, обвинение ему было предъявлено 3 июня после обысков в квартире и офисе АО «Трасса». Накануне, 28 мая, Мурат Тулубаев сдал мандат депутата тюменской городской думы.