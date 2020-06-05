В челябинские больницы продолжают везти зараженных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 июня, — 177-й день с момента выявления коронавируса и 87-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 3600 случаев болезни, вылечился 1651 пациент и умерли 52 южноуральца.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 449834 (+8726) случая заражения. Вылечились 212680 (+8057) человек — это 47% от заболевших. Умерли 5528 (+144) россиян — 1,2% от заразившихся.

К утру 5 июня в Челябинской области зарегистрировано 3600 случаев заражения коронавирусом. После выходных казалось, что ситуация стабилизировалась — число заражений колебалось в районе 110. Однако к пятнице произошел новый скачок: положительный результат дали анализы еще у 131 человека (накануне было 113 заражений), скончались трое пациентов. С начала пандемии умерли 52 южноуральца, заразившихся COVID-19. «За прошедшие сутки умерли три человека от COVID-19: мужчины 68 и 72 лет, а также 65-летняя женщина, — рассказали в оперштабе. — Болеют сейчас 1884 человека. Выздоровели 111 человек, а всего с начала пандемии 1651 пациент».

Ожидалось, что в эти выходные могут последовать новые послабления в режиме повышенной готовности, однако статистика заставляет власти отложить подобные решения до середины следующей недели.

На Южном Урале проверят законность трат на борьбу с COVID

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступает к проверке расходования бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Накануне Минпромторг РФ направил обращения в Генпрокуратуру РФ и вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой, в которых попросил проверить закупки защитной одежды для медработников в регионах. Основная часть закупок с разрешения федеральных властей проводилась без торгов, чтобы избежать длительных конкурсных процедур и ускорить процесс.

Коронавирус добрался до завода «Урал»

В Миассе (Челябинская область) на автозаводе «Урал» произошла вспышка коронавируса. Четверо работников заболели COVID-19, восемь их коллег ожидают подтверждения диагнозов. Эту информацию подтвердили URA.RU на предприятии. «Обследованы более 500 работников, у восьми анализ пока условно положительный. Они находятся на изоляции и 5 июня пройдут повторное обследование, — пояснили в пресс-службе АЗ „Урал“. — Официально подтверждены положительные анализы на CОVID-19 у четверых работников завода. Также 74 сотрудника старше 65 лет находятся на больничном в связи с требованиями законодательства».

Храмы откроют до конца карантина

В Златоусте (Челябинская область), несмотря на сохранение режима самоизоляции, православных благословили на посещение храмов. «Накануне благочинный Златоустовского округа архимандрит Иннокентий представлял нового священника в церкви Михаила Архангела. Он сказал, что все могут посещать свои храмы, — рассказал URA.RU очевидец. — Единственно, что порекомендовал быть осторожными — носить маски и использовать антисептики». В епархиальном управлении объяснили, при каких условиях будут проходить богослужения и почему к ним не относится запрет митрополита Челябинского Григория.

Прихожане и духовенство не выдержали долгого карантина Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске побили мужчину без маски

В городском паблике появился ролик, где 34-летнего магнитогорца, нарушившего масочный режим, бьют резиновой дубинкой полицейские. Он кричит, что у него имеется маска; поблизости слышны и негодующие женские крики.

Как и предположили пользователи соцсети, автор ролика неспроста «обрезал» начало событий, когда мужчина хамит стражам порядка в магазине, куда пришел без маски. Теперь помимо 30-тысячного штрафа ему грозит 15 суток ареста, а в перспективе уголовное дело по статье о сопротивлении представителям власти. Обстоятельства инцидента уже проверяет Следственный комитет.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Министерство здравоохранения Челябинской области отменило обязательные тесты на коронавирус инфекцию в аэропорту Челябинска. Еще раньше была отменена обязательная самоизоляция для прилетающих из Питера и Москвы.

Митрополит Челябинский Григорий обратился к южноуральцам с просьбой воздержаться храмов и кладбищ на Троицу. «К сожалению, ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в городах Южного Урала пока не меняется в лучшую сторону. Поэтому снова прошу всех вас воздержаться в эти дни от посещения храмов», — обратился владыка к верующим. Призывают воздержаться от посещения храмов и кладбищ на Троицу также светские власти.

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который продлится до 15 июня. Список запретов и разрешений по-прежнему обширен.