Человеку олигарха Зюзина открыли путь в челябинскую власть

У Игоря Зюзина может появиться собственное лобби в Заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Победитель праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в Заксобрание области в Каштакском округе №10 Максим Романов отказался баллотироваться одномандатником. Он уступил это право директору управления по работе с персоналом ЧМК (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) Денису Сазонтову, сообщил URA.RU руководитель местного отделения партии и глава Металлургического района Сергей Кочетков.

«Романов заявил, что уступает право баллотироваться одномандатником Сазонтову. Это его решение», — объяснил Кочетков.

Согласно изначальным договоренностям в партии, согласованным с региональными властями, в Каштакском округе ставка делалась на Сазонтова и директора по сбыту ООО «Мечел-энерго» Алексея Алексеева. Однако неожиданно победил Романов, депутат Металлургического райсовета Челябинска, которого считают человеком депутата Госдумы Владимира Бурматова.

После праймериз говорили, что Каштакский округ ЗСО входит в Металлургический округ Бурматова, которого через год ждут очередные выборы. Поэтому последнему стратегически необходимо закрепить за собой территорию. Сам он это отрицал, отмечая, что Романов баллотировался в райсовет при поддержке Челябинского металлургического комбината, готов помогать Сазонтову и учитывать интересы ЧМК.

По итогам праймериз «Единая Россия» определит кандидатов, которых выдвинет в ЗСО. Половина из них будет баллотироваться в одномандатных округах, остальные — по партийным спискам. Планировалось утвердить кандидатов 5 июня, однако из-за неразрешенных конфликтов решение перенесли на следующую неделю.