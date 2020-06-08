07 июня 2020
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Челябинского депутата вывели из «Единой России». Он бросит вызов олигарху Зюзину

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро
«Единую Россию» покинул челябинский депутат Рашид Гарипов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Металлургическое отделение «Единой России» исключило из партии депутата райсовета Рашида Гарипова. Соответствующее заявление он сам подал в местный политсовет, сообщил URA.RU руководитель отделения «ЕР» и глава района Сергей Кочетков.

«Гарипов подал заявление о выходе из „Единой России“. Это его решение. Мы его удовлетворили», — сказал собеседник.

Гарипов избирался в райсовет при поддержке движения «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева. Эта структура ранее курировала Металлургический район, где у ее лидера были основные бизнес-интересы.

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По информации источников URA.RU, Гарипов намерен баллотироваться в Заксобрание области по Каштакскому округу №10 от «Справедливой России». Ради этого он и вышел из «ЕР». В праймериз Гарипов не участвовал. Если Гарипов выдвинется по одномандатному округу, его соперником станет директор управления по работе с персоналом ЧМК (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) Денис Сазонтов.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. Половина регионального парламента будет избрана в одномандатных округах, остальные — по партийным спискам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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