Металлургическое отделение «Единой России» исключило из партии депутата райсовета Рашида Гарипова. Соответствующее заявление он сам подал в местный политсовет, сообщил URA.RU руководитель отделения «ЕР» и глава района Сергей Кочетков.
«Гарипов подал заявление о выходе из „Единой России“. Это его решение. Мы его удовлетворили», — сказал собеседник.
Гарипов избирался в райсовет при поддержке движения «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева. Эта структура ранее курировала Металлургический район, где у ее лидера были основные бизнес-интересы.
По информации источников URA.RU, Гарипов намерен баллотироваться в Заксобрание области по Каштакскому округу №10 от «Справедливой России». Ради этого он и вышел из «ЕР». В праймериз Гарипов не участвовал. Если Гарипов выдвинется по одномандатному округу, его соперником станет директор управления по работе с персоналом ЧМК (входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) Денис Сазонтов.
Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. Половина регионального парламента будет избрана в одномандатных округах, остальные — по партийным спискам.
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