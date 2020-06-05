Путин оценил ситуацию с безработицей в России

Владимир Путин заявил, что безработица растет, но «не драматично» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В России растет количество безработных, однако этот рост не является драматичным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

«Уровень безработицы подрос, но не так драматично, как в некоторых других странах», — цитирует главу государства argumenti.ru. Также Путин считает, что инфляцию в России удается сдерживать в ранее заявленных параметрах. Президент отметил, что макроэкономику страны удалось сохранить на качественном уровне и в рабочем состоянии.

Ранее основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заявил, что количество безработных в России более чем в два раза превышает официальные данные и в несколько раз количество вставших на учет в службу занятости. Росстат зафиксировал увеличение безработицы в апреле на 21%, Минтруд начал страховать россиян от потери работы.

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