Бойцы покинули ливийский город после поражения фельдмаршала Халифы Хафтара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули город Бани-Валид в Ливии. Это произошло после того, как армия фельдмаршала Халифы Хафтара, на стороне которого воевали российские наемники, потерпела поражение под Триполи.

Опубликовано видео, на котором запечатлен выход бойцов ЧВК из Бани-Валида. На кадрах с колонной видны Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», грузовик Урал-4320, гаубицы M-30 и кустарные бронеавтомобили, передает «Лента.ру».

Ранее, 25 мая, представитель штаба командования правительственных сил Ливии Мухаммед Кунуна заявил, что около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера были эвакуированы из зоны боевых действий на западе Ливии. По его словам, российские наемники участвуют в военном конфликте на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, то есть поддерживают Ливийскую национальную армию, передает «Национальная служба новостей».

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии отбросили Ливийскую национальную армию 4 июня от границ Триполи.

В декабре 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии замечены свыше двух тысяч наемников из ЧВК Вагнера, напоминает агентство Nation News. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг заявление турецкого лидера, уверив, что в Ливии нет российских наемников. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что если в Ливии и есть россияне, то они не представляют интересы РФ и не получают государственные деньги.

Армия фельдмаршала Халифы Хафтара, на стороне которой воевали бойцы ЧВК, потерпела поражение под Триполи Фото: telegram-канал «Военный осведомитель»

На фото запечатлен вывод техники из ливийского города Фото: telegram-канал «Военный осведомитель»

О нахождении бойцов ЧВК Вагнера в Ливии власти страны сообщали раньше Фото: telegram-канал «Военный осведомитель»

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.