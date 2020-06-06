Стала известна причина смерти супруги журналиста НТВ

Юлию Норкину не успели спасти, рассказал ее друг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Радиоведущая, жена журналиста НТВ Андрея Норкина — Юлия — умерла от инфаркта. Об этом журналистам рассказал ее друг Евгений Спицын.

По его словам, в последний раз он разговаривал с Норкиной несколько дней назад. У женщины были проблемы с переходом сына в старшую школу, и она консультировалась со Спициным. «Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — приводит «Комсомольская правда» слова собеседника.

О смерти Юлии Норкиной стало известно 5 июня. Она скончалась в возрасте 53 лет. У нее остались четверо детей. Церемония прощания с телерадиоведущей пройдет 6 июня в городе Пушкино на Новодеревенском кладбище.

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