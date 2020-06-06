Сергей Шнуров «переобулся», сказала Валерия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певица Валерия заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу. Об этом она написала в своем Instagram.

Ранее супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин заявил, что во время пандемии самыми уязвимыми оказались артисты. Он отметил, что даже самые популярные и востребованные звезды практически бедствуют, так как все они лишились возможности зарабатывать. Его раскритиковал лидер группы «Ленинград». После этого между ними разгорелся конфликт.

Валерия, отвечая на комментарий одной из подписчиц по этой теме, написала, что Шнуров «напрасно очернил» ее мужа, поскольку сам попросил о помощи шоу-бизнесу.

«Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», — написала Валерия.

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