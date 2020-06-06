Захарова объяснила, почему не стоит ездить за границу

Мировая инфраструктура еще не восстановилась после пандемии, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мировая транспортная инфраструктура еще не восстановилась после пандемии коронавируса, поэтому россиянам пока лучше воздержаться от поездок за рубеж. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

У такой позиции российских властей есть объективные причины, заверила представитель МИД. «Здесь нет политики, хотя ее все время ищут. Просто мир еще не восстановил привычную транспортную инфраструктуру», — заявила Захарова «Парламентской газете».

Во многих странах все еще ограничено не только авиасообщение, но и автомобильное и железнодорожное движение, а также перекрываются внутренние границы, отметила она. Захарова подчеркнула, что все страны должны сохранять наивысший уровень готовности из-за гипотетической угрозы второй волны COVID-19.

С призывом к россиянам не ездить за границу ранее выступал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отмечал, что провести отпуск в пределах РФ стоит из соображений безопасности, передает агентство Nation News. Позднее эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в разговоре с URA.RU заявил, что такие рекомендации властей — одна из мер для вывода туристической отрасли страны из кризиса.

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