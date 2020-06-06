Умер священник Петр Кучер, боровшийся с ИНН и паспортами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, гроб, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, канон
Архимандрит Петр скончался 5 июня (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Духовник Боголюбского монастыря во Владимирской области, архимандрит Петр (Кучер) скончался на 94-м году жизни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к патриархии.

«Архимандрит Петр скончался 5 июня», — пояснил инсайдер. Обстоятельства его смерти не уточняются.

При жизни Петр активно боролся с ИНН и паспортами нового образца, которые, по его мнению, содержат антихристианскую символику. Также архимандрит призывал к реставрации монархии в России, но вместе с этим почитал советского вождя Иосифа Сталина.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...