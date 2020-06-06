Умер священник Петр Кучер, боровшийся с ИНН и паспортами

Архимандрит Петр скончался 5 июня (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Духовник Боголюбского монастыря во Владимирской области, архимандрит Петр (Кучер) скончался на 94-м году жизни. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к патриархии.

«Архимандрит Петр скончался 5 июня», — пояснил инсайдер. Обстоятельства его смерти не уточняются.

При жизни Петр активно боролся с ИНН и паспортами нового образца, которые, по его мнению, содержат антихристианскую символику. Также архимандрит призывал к реставрации монархии в России, но вместе с этим почитал советского вождя Иосифа Сталина.

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