Россиянам рассказали, будет ли опасно летать в другие страны

Россиянам не стоит опасаться зарубежных поездок после открытия границ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россиянам не стоит бояться летать за рубеж после открытия границ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Безусловно, если границы откроют, значит, возможность путешествий полностью проанализирована специалистами разного профиля. Причем как нашими, так и иностранными экспертами из той страны, в которую разрешается въезд, так как открытие границ — это всегда двухсторонний вопрос. Поэтому вопрос безопасности уже будет продуман за нас», — рассказал URA.RU Мальцев.

Представители туриндустрии ожидают большой спрос на поездки сразу же после открытия границ, отмечает эксперт. При этом популярность обрушится на те страны, которые откроют для россиян раньше других. «То, что спрос будет, не вызывает никаких сомнений. Мы видим, какое количество звонков и запросов поступает в турагентства от желающих отправиться за рубеж. Вне зависимости от того, в какой последовательности будут открываться страны, они будут пользоваться спросом», — отметил главный турменеджер Урала.

При этом туристический рынок начнет оживляться сразу же после открытия границ даже при вероятном росте цен на путевки и падении доходов населения. «Все равно спрос будет колоссальный», — заключил Мальцев.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма прогнозировал, какие страны первыми станут доступны для россиян после снятия ограничений и открытия границ. По его мнению, это будут Китай, Вьетнам и Корея. При этом условия для международных путешествий уже не станут прежними даже после победы над коронавирусом, уверен Мальцев. В частности, в аэропортах помимо паспортного контроля может появиться еще и медико-биологический, а авиакомпании изменят условия загрузки бортов.

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