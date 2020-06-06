Россию ждет безработица хуже, чем после кризиса-2008

Россияне не захотят заниматься тем, что обычно делали мигранты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

После окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, уровень безработицы в РФ будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. Однако ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

«Безработица будет высокой, но не такой, как в Европе. Дело в том, что в нашей стране в определенных сферах было занято от шести до восьми миллионов мигрантов. После того, как их количество сократится, появятся вакансии для россиян. Однако традиционно на многие виды деятельности, например, в сферах обслуживания и строительства, которыми занимались приезжие, наши люди шли неохотно. Будут ли они готовы сейчас, сложно сказать», — отметил он в разговоре с URA.RU.

Из-за этого особенно заметным будет рост структурной безработицы, отмечает экономист. Россияне не готовы уходить на более низкие позиции. «Рабочие места будут, но в определенных сегментах экономики люди с другими специальностями и уровнем оплаты труда не захотят их занимать. Например, сейчас мы наблюдаем серьезное проседание сфер общепита, фитнеса, но это не значит, что повара и официанты готовы переключаться на позиции доставщиков пиццы, даже если там хватает вакансий», — отметил эксперт.

Многие из мер, которые ввели для поддержки граждан в условиях последних месяцев, показали свою неэффективность, отмечает Косой. «Абсолютного решения проблемы нет, но есть традиционные инструменты, смягчающие шок от растущей безработицы. Один из хороших — прямое пособие по безработице. Это лучше, чем квазимеры, например, отправка в отпуск с сохранением содержания, когда заведомо известно, что предприятие закроется. Разговоры о том, что безработных нет, а есть люди в отпусках — это намного хуже, чем вариант с плановым увольнением и обеспечением пособия», — заключил он.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков признал, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация. По его данным, на каждые 10 вакансий в РФ сейчас приходится 18 соискателей. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что российские показатели не так драматичны, как в ряде других стран.

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