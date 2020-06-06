05 июня 2020
04 июня 2020

В курганском городе перевернулся асфальтоукладчик. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Техника упала неподалеку от жилых домов Фото: Артем Кириенко

В частном секторе Шадринска (Курганская область) асфальтоукладчик перевернулся и вылетел в кювет. Дорожная авария произошла неподалеку от жилых домов.

Как рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы ДТП, спецтехнику вез низкорамный трал. Во время поворота на перекрестке асфальтоукладчик наклонило и он упал с прицепа.

«Резко вошел в поворот, пусть теперь расскажет, как обгонял, как подрезал», — написал в местном паблике подписчик Ринат.

В аварии никто не пострадал. Позже упавший асфальтоукладчик погрузили обратно на трал с помощью экскаватора.

Получить оперативный комментарий областного ГИБДД корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос.

Ранее в Кургане столкнулись тепловоз и внедорожник. Из-за аварии было парализовано движение автомобилей.

Асфальтоукладчик упал с трала
Фото: Артем Кириенко
Авария обошлась без пострадавших
Фото: Артем Кириенко
Спецтехнику поднимали с помощью экскаватора
Фото: Артем Кириенко

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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