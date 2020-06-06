В частном секторе Шадринска (Курганская область) асфальтоукладчик перевернулся и вылетел в кювет. Дорожная авария произошла неподалеку от жилых домов.
Как рассказали корреспонденту URA.RU очевидцы ДТП, спецтехнику вез низкорамный трал. Во время поворота на перекрестке асфальтоукладчик наклонило и он упал с прицепа.
«Резко вошел в поворот, пусть теперь расскажет, как обгонял, как подрезал», — написал в местном паблике подписчик Ринат.
В аварии никто не пострадал. Позже упавший асфальтоукладчик погрузили обратно на трал с помощью экскаватора.
Получить оперативный комментарий областного ГИБДД корреспонденту URA.RU не удалось. В ведомство направлен запрос.
Ранее в Кургане столкнулись тепловоз и внедорожник. Из-за аварии было парализовано движение автомобилей.
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