Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19

Одной из причин заражения коронавирусом является стресс. Он снижает иммунитет и может стать катализатором инфекции. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
«Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — объяснил доктор.
В качестве примера Мясников привел эксперимент, который проводили на лабораторных крысах. По его словам, ученые выяснили, что запуганное животное болело чаще и дольше более спокойных сородичей.
Ранее глава Минздрава сообщил, что из-за коронавируса вакцинацию от гриппа будут проводить в августе — до начала подъема заболеваемости. Также сотрудники ведомства зарегистрировали новый препарат, который будут использовать для лечения коронавируса, пишет Nation News.
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