06 июня 2020

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения COVID-19

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Александр Мясников. Москва
Врач заявил, что от стресса человек болеет дольше и тяжелее Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Коронавирус COVID-19

Одной из причин заражения коронавирусом является стресс. Он снижает иммунитет и может стать катализатором инфекции. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Стресс тратит твои гормоны, и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — объяснил доктор.

В качестве примера Мясников привел эксперимент, который проводили на лабораторных крысах. По его словам, ученые выяснили, что запуганное животное болело чаще и дольше более спокойных сородичей.

Ранее глава Минздрава сообщил, что из-за коронавируса вакцинацию от гриппа будут проводить в августе — до начала подъема заболеваемости. Также сотрудники ведомства зарегистрировали новый препарат, который будут использовать для лечения коронавируса, пишет Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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