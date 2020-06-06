Должникам дали совет, как спастись от коллекторов

Коллекторы могут начать преступать рамки закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Коллекторы, выкупившие долги россиян у микрофинансовых организаций, могут начать преступать закон, считает адвокат Вера Ефремова. В беседе с URA.RU она посоветовала должникам, столкнувшимся с противоправными действиями коллекторов, гасить долг в быстрые сроки с помощью новых займов.

«Учитывая нынешнюю обстановку в нашей стране, возможно, коллекторы будут злоупотреблять правами. Гражданам в таком случае лучше в кратчайшие сроки погасить долг. Возможно, это стоит сделать с помощью нового займа под более низкий процент в банке. Если коллекторы действуют незаконно — звонят, приходят домой, необходимо обращаться в полицию или Роспотребнадзор», — рассказала Ефремова. Она также отметила, что из финансовой кабалы можно выбраться с помощью кредитных карт с рассрочкой, так как там вовсе нет процентов. Эксперт также порекомендовала проверять, есть ли основания для обращения коллекторов, поскольку бывают случаи, когда долг может быть уже погашен или же составляет меньшую сумму.

При этом, как считает собеседник агентства, обращаться за займами в микрофинансовые организации лишний раз не стоит, так как зачастую они являются мошенническими. Туда, как утверждает адвокат, обычно обращаются заемщики с серой зарплатой или испорченной кредитной историей, закрывая глаза на грабительские проценты или не зная о них.

Ефремова уточнила, что деятельность коллекторов четко регламентируется законом вплоть до того, когда и кому можно звонить. Если долг был продан коллекторам, которые злоупотребляют своими правами по взысканию задолженности, может получиться так, что должник окажется в более сложной ситуации, чем если бы долг оставался у первоначального кредитора. По словам эксперта, это связано с тем, что банки зарабатывают денежные средства иным образом и меньше заинтересованы в выбивании долгов.

Во время пандемии микрофинансовые организации стали чаще продавать просроченные долги россиян коллекторам. Как отмечается, в нынешних условиях коллекторы готовы платить за такие долги больше обычного.

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