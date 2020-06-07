Сложных больных с COVID начнут лечить препаратом от артрита

Препарат поступит в больницы через три недели Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препарат «Илсира» («Левилимаб»). разработанный в России для лечения осложнений, вызванных коронавирусом, поступит в больницы через три недели. Как сообщили в биотехнологической компании Biocad, которая занималась разработкой лекарства, сейчас дело осталось за сертификацией.

«Производство начнется после сертификации, в ближайшее время, тогда же [лекарство] будет поступать в больницы, предварительно, через три недели», — заявили РИА «Новости» в пресс-службе фармкомпании. Там уточнили. что лекарства можно будет принимать только по назначению врача. В ходе испытаний выяснилось, что «Левилимаб» позволяет предотвратить опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19. Изначально препарат создавали от ревматоидного артрита.

Разработчики лекарства уточнили, что в данный момент «Левилимаб» проходит третью фазу клинических испытаний. В 13 медцентрах, где лечат коронавирус, отмечают, что у пациентов со средним течением болезни применение препарата вызывает положительную динамику. Вместе с тем у препарата есть ряд противопоказаний. В частности, он запрещен к применению у детей, беременных, больных туберкулезом и хроническими заболеваниями печени.

«Левилимаб» стал вторым препаратом, зарегистрированным Минздравом РФ по ускоренной процедуре. Первым стал «Авифавир» (фавипиравир).