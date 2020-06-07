Сегодня, 7 июня, — 179-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 89-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 011 074 случая заражения (+10 709 за ночь). Жертвами COVID-19 стали уже 403 739 (+503) пациентов, выздоровели 3 410 518 (+7338). Больше всего случаев заражения по-прежнему в США — 1 988 544 (+229), затем следует Бразилия — 675 830 (+2 243) и Россия — 459 172 случаев. Замыкают пятерку стран с высоким заражением коронавирусом Испания и Великобритания, где больше 280 тысяч случаев заражения COVID-19.
Когда изобретут средство от коронавируса
В России Минздрав зарегистрировал препарат «Илсира» («Левилимаб»), которым будут лечить «сложных больных» с COVID. Лекарство поступит в больницы через три недели, сообщила компания — разработчик препарата. Изначально лекарство создавали от ревматоидного артрита, но оно хорошо зарекомендовало себя при лечении коронавируса.
От инфекции на первоначальной стадии может спасти
Ситуация в России
В стране выявили 459 172 случаев заражения коронавирусом (+483 за ночь), умерли5 751 человек (+26), вылечились 221 729 пациентов (+341).
Управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов, подделывая протоколы собраний или заявляя о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию. Как считают в некоммерческом партнёрстве «ЖКХ Контроль», коммунальщики пользуются тем, что люди сидят по домам, а контролитрующие органы направили все силы на борьбу с коронавирусом.
В православных храмах страны сохранятся санитарные нормы после карантина. Прихожан не будут пускать в церковь без маски, а также на полу для них сделают разметку для социальной дистанции. Следить за соблюдением эпиднорм будут волонтеры.
Россиянам вместо билетов на культурные мероприятия выдадут ваучеры. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в соответствии с поручением главы государства россияне, которые остались с билетами из-за перенесённого представления или экскурсии, смогут получить ваучер и воспользоваться им, чтобы попасть на мероприятие без доплаты позднее. Другой вариант — им просто вернут деньги за несостоявшееся мероприятие.
Ситуация в мире
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил об «аде» в стране из-за коронавируса. По его словам, около 200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Несколько человек скончались, находясь в общем отделении вместо необходимой им реанимации. При этом карантин в Армении власти не планируют вводить, опасаясь тяжелых экономических последствий.
В другой бывшей советской республике —
Мнения экспертов
Мир столкнется с новыми эпидемиями, так как создало для них «идеальные условия» и продолжает «эксплуатировать природу». К таким выводам пришли ученые Ливерпульского университета. Они напомнили, что за последние 20 лет мир столкнулся с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. Исследователи отмечают, что передаваться заболеваниям от животных к людям помогают вырубка лесов и вторжение человечества в места обитания диких животных.
Угроза новых заболеваний уже подтолкнула россиян к новой хорошей привычке — носить маску, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Он отметил, что маски люди будут в период сезонных респираторных заболеваний. По словам врача, все чаще в общественных местах будут встречаться в масках два типа людей: заболевшие и те, кто боится заразиться. Кроме того, медики считают, что людям не стоит отказываться от соблюдения социальной дистанции.
Однако бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России следует постепенно снимать карантинные меры. «С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — добавил врач.
Пандемия уже изменила устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. 50% операторов могут уйти с рынка после снятия ограничений. Предполагается, что перестанут работать небольшие агентства и представители сферы, которые выстраивают бизнес по старым стандартам, считает глава TBS Group Рашад Мамедов. «Нужно действовать: начинать заниматься тем, что приносит деньги сейчас. Я говорю о продаже туров на российские курорты», — призвал коллег Мамедов.
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