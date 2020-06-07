Люди сами создают «идеальную» среду для вирусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июня, — 179-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 89-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 011 074 случая заражения (+10 709 за ночь). Жертвами COVID-19 стали уже 403 739 (+503) пациентов, выздоровели 3 410 518 (+7338). Больше всего случаев заражения по-прежнему в США — 1 988 544 (+229), затем следует Бразилия — 675 830 (+2 243) и Россия — 459 172 случаев. Замыкают пятерку стран с высоким заражением коронавирусом Испания и Великобритания, где больше 280 тысяч случаев заражения COVID-19.

Когда изобретут средство от коронавируса

В России Минздрав зарегистрировал препарат «Илсира» («Левилимаб»), которым будут лечить «сложных больных» с COVID. Лекарство поступит в больницы через три недели, сообщила компания — разработчик препарата. Изначально лекарство создавали от ревматоидного артрита, но оно хорошо зарекомендовало себя при лечении коронавируса.

От инфекции на первоначальной стадии может спасти недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин». Врачи провели исследование, в ходе которого десять пациентов с новым типом пневмонии регулярно принимали это лекарство. По признанию участников эксперимента, затруднение дыхания, кашель, потеря обоняния и другие симптомы коронавирусной инфекции стали отступать уже через один-два дня после начала приема препарата.

Ситуация в России

В стране выявили 459 172 случаев заражения коронавирусом (+483 за ночь), умерли5 751 человек (+26), вылечились 221 729 пациентов (+341).

Управляющие компании стали чаще обманывать жильцов многоквартирных домов, подделывая протоколы собраний или заявляя о необходимости ежедневно проводить в подъездах дезинфекцию. Как считают в некоммерческом партнёрстве «ЖКХ Контроль», коммунальщики пользуются тем, что люди сидят по домам, а контролитрующие органы направили все силы на борьбу с коронавирусом.

В православных храмах страны сохранятся санитарные нормы после карантина. Прихожан не будут пускать в церковь без маски, а также на полу для них сделают разметку для социальной дистанции. Следить за соблюдением эпиднорм будут волонтеры.

Россиянам вместо билетов на культурные мероприятия выдадут ваучеры. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что в соответствии с поручением главы государства россияне, которые остались с билетами из-за перенесённого представления или экскурсии, смогут получить ваучер и воспользоваться им, чтобы попасть на мероприятие без доплаты позднее. Другой вариант — им просто вернут деньги за несостоявшееся мероприятие.

Ситуация в мире

Бразилия перестала сообщать о количестве зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Последняя статистика была опубликована минздравом в пятницу. Американский университет Джонса Хопкинса, который ведет актуальный мониторинг за заболеваемостью во всем мире, уже удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил об «аде» в стране из-за коронавируса. По его словам, около 200 человек с коронавирусом ждут очереди на госпитализацию. Несколько человек скончались, находясь в общем отделении вместо необходимой им реанимации. При этом карантин в Армении власти не планируют вводить, опасаясь тяжелых экономических последствий.

В другой бывшей советской республике — Казахстане заболел пресс-секретарь президента Берик Уали. Он инфицирован коронавирусом и находится в больнице под наблюдением врачей. Уали рассказал, что его тест на коронавирус показал положительный результат. «Сразу хочу заявить, что здоровью президента ничто не угрожает», — написал пресс-секретарь в Facebook.

Мнения экспертов

Мир столкнется с новыми эпидемиями, так как создало для них «идеальные условия» и продолжает «эксплуатировать природу». К таким выводам пришли ученые Ливерпульского университета. Они напомнили, что за последние 20 лет мир столкнулся с шестью крупными напастями: SARS, MERS, Эбола, птичий грипп, свиной грипп и Cоvid-19. Исследователи отмечают, что передаваться заболеваниям от животных к людям помогают вырубка лесов и вторжение человечества в места обитания диких животных.

Угроза новых заболеваний уже подтолкнула россиян к новой хорошей привычке — носить маску, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Он отметил, что маски люди будут в период сезонных респираторных заболеваний. По словам врача, все чаще в общественных местах будут встречаться в масках два типа людей: заболевшие и те, кто боится заразиться. Кроме того, медики считают, что людям не стоит отказываться от соблюдения социальной дистанции.

Однако бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что в России следует постепенно снимать карантинные меры. «С удовлетворением вижу, что условия для этого есть», — добавил врач.

Пандемия уже изменила устоявшиеся правила работы туристического бизнеса. 50% операторов могут уйти с рынка после снятия ограничений. Предполагается, что перестанут работать небольшие агентства и представители сферы, которые выстраивают бизнес по старым стандартам, считает глава TBS Group Рашад Мамедов. «Нужно действовать: начинать заниматься тем, что приносит деньги сейчас. Я говорю о продаже туров на российские курорты», — призвал коллег Мамедов.