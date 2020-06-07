Кризис повлияет на качество фермерских продуктов

Продукты могут стать опасными для здоровья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России может снизиться качество фермерских продуктов. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Фермерские хозяйства <…> и другие представители малого и среднего бизнеса просто не могут соревноваться с крупными перерабатывающими предприятиями. <…> У них остается только один путь — снижение затрат, ручного труда, правильных ингредиентов. А это значит потерю качества», — цитирует Катырина ТАСС. По его словам, такие меры могут привести к тому, что продукция будет быстрее портиться и станет опасной для здоровья.

По данным Роскачества, самыми опасными продуктами являются свиной шашлык, глазированные сырки и коньяк, а самыми безопасными — водка и растительное масло. Психиатр-нарколог Александр Ковтун раскритиковал заявление о безопасности водки, передает телеканал 360. Он отметил, что этот продукт токсичен и в больших дозах вызывает отравление.

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