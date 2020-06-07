Вырастут ли цены на продукты после пандемии

Цены в продуктовых магазинах в июне сохранятся на уровне мая Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам не стоит бояться резкого изменения цен в ближайшие месяцы и после снятия ограничений. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин и ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников.

«Я ожидаю не повышения, а незначительного снижения цен на 1-2%. В связи с укреплением рубля на этой неделе можно ждать уменьшения цен. У торговых сетей будет больше маневра для их снижения», — рассказал Калугин. Он подчеркнул, что продукты являются товарами первой необходимости. По словам экономиста, если доходы населения упадут, повысить цены на продукты — это значит для компаний снизить обороты продаж.

Резкого роста цен не ждет и экономист Масленников. «Уже май показал нам достаточно очевидное снижение цен. В том числе это произошло в связи с укреплением курса рубля. В апреле месячная инфляция составила 0,8%, в мае уже всего 0,3%. Годовая инфляция достигает примерно 3%. Сейчас идет явное замедление цен», — объяснил он. Эксперт подчеркнул, что из-за снизившейся платежеспособности россиян упал спрос на продукты, а значит, и цены снижаются. «По мере того, как будет восстанавливаться платежеспособность населения, а это длительная перспектива, мы увидим повышение цен. Но инфляционные темпы все равно вряд ли превысят 4% по итогам года», — заключил Масленников. Также он добавил, что цены в продуктовых магазинах в июне сохранятся на уровне мая.

Ранее аналитик Иван Федяков рассказал агентству Nation News, что после окончания пандемии коронавируса потребительские привычки россиян изменятся. По его словам, продукты граждане будут выбирать по минимальной стоимости.

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