Пушков ответил на заявления США о «зеленых человечках» в Крыму

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Круглый стол в МИА
Пушков осудил США за их действия в Ираке Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков напомнил экс-послу США в Москве Майклу Макфолу о действиях Америки, которые принесли хаос в другие страны. Таким образом он ответил на заявления о том, что президент России «Владимир Путин отправляет „маленьких зеленых человечков“, чтобы аннексировать и оккупировать территории».

«Вы оккупируете целые страны, как это было в Ираке. Убиваете, принося хаос и рынки рабов, как в Ливии. Несете беспокойство в регионы, порождая таких террористов, как ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.). <…> И вы все еще говорите о России?» — написал Пушков в Twitter.

Посольство Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки опубликовало заявление, в котором посоветовало официальным лицам США посетить Крым, чтобы навсегда разрешить для себя вопрос мифической аннексии полуострова, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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