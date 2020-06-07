Свердловская область получила аргумент для выхода из карантина

При сохранении ниспадающей динамики в регионе могут начать выход с карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области несколько дней подряд снижается число новых заболевших COVID-19. Это следует из данных регионального штаба по борьбе с заболеванием.

«Выявлено 240 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале», — сообщают власти. Из них 103 случая в Екатеринбурге. 5 июня был зафиксирован 251 новый случай, 6 числа уже 249.

Оперштаб сообщает, что 93 пациента находятся в тяжелом состоянии, 42 человека на аппаратах ИВЛ. За сутки двое погибли. Выписано 73 уральца. Всего с момента эпидемии выздоровело 3239 человек. Общее число смертей пациентов с COVID в области — 41.

URA.RU сообщало, что тенденция к снижению числа новых больных дает надежду на постепенное снятие карантина.