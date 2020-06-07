06 июня 2020
05 июня 2020

Свердловская область получила аргумент для выхода из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
При сохранении ниспадающей динамики в регионе могут начать выход с карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области несколько дней подряд снижается число новых заболевших COVID-19. Это следует из данных регионального штаба по борьбе с заболеванием.

«Выявлено 240 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале», — сообщают власти. Из них 103 случая в Екатеринбурге. 5 июня был зафиксирован 251 новый случай, 6 числа уже 249.

Оперштаб сообщает, что 93 пациента находятся в тяжелом состоянии, 42 человека на аппаратах ИВЛ. За сутки двое погибли. Выписано 73 уральца. Всего с момента эпидемии выздоровело 3239 человек. Общее число смертей пациентов с COVID в области — 41.

URA.RU сообщало, что тенденция к снижению числа новых больных дает надежду на постепенное снятие карантина.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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