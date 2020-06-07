В Москве собираются отменить цифровые пропуска

Ранее электронные пропуска москвичей были автоматически продлены до 14 июня
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Москве с 14 июня собираются отменить электронные пропуска. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что об этом могут объявить 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — объяснил источник.
Ранее сообщалось, что электронные пропуска москвичей будут автоматически продлены до 14 июня. Указ о продлении режима самоизоляции и продлении срока действия электронных пропусков подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство Nation News. Тем временем в Подмосковье с 23 мая пропускной режим был отменен.
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