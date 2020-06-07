В Москве собираются отменить цифровые пропуска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девятнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, патруль, полиция, полицейский, проверка документов, covid-19, полицейский в маске, коронавирус, режим самоизоляции
Ранее электронные пропуска москвичей были автоматически продлены до 14 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве с 14 июня собираются отменить электронные пропуска. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что об этом могут объявить 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — объяснил источник.

Ранее сообщалось, что электронные пропуска москвичей будут автоматически продлены до 14 июня. Указ о продлении режима самоизоляции и продлении срока действия электронных пропусков подписал мэр Москвы Сергей Собянин, передает агентство Nation News. Тем временем в Подмосковье с 23 мая пропускной режим был отменен.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...