Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе и ее бойфренд стали участниками протестов в США против расового неравенства. Снимки, на которых запечатлена пара на митингах, активно распространяются в Telegram. В частности, репост одной из публикаций сделала телеведущая Ксения Собчак в свой telegram-канал «Кровавая барыня».
На снимке, который активно распространяется по соцсетям, в толпе митингующих изображены Эрика Кикнадзе и ее бойфренд, который несет табличку с лозунгом «Система имеет нас жестче, чем мы — ваших дочерей». В своем профиле в Instagram падчерица Урганта активно делится видео с акций протестов и призывает подписчиков обратить внимание на проблему расизма.
Протесты в США начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве.
Ранее телеведущая Ксения Собчак уже затрагивала тему протестов в США. В своем Instagram она опубликовала видео с черным экраном, где играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».
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