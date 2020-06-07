Падчерица Урганта участвует в протестах со своим парнем в США. «Система имеет нас». ФОТО

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Протесты в США продолжаются уже более недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе и ее бойфренд стали участниками протестов в США против расового неравенства. Снимки, на которых запечатлена пара на митингах, активно распространяются в Telegram. В частности, репост одной из публикаций сделала телеведущая Ксения Собчак в свой telegram-канал «Кровавая барыня».

На снимке, который активно распространяется по соцсетям, в толпе митингующих изображены Эрика Кикнадзе и ее бойфренд, который несет табличку с лозунгом «Система имеет нас жестче, чем мы — ваших дочерей». В своем профиле в Instagram падчерица Урганта активно делится видео с акций протестов и призывает подписчиков обратить внимание на проблему расизма.

Протесты в США начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после жесткого обращения полиции при задержании. Американцы устраивают демонстрации против расизма и полицейского насилия. Полицейских, которые задерживали Флойда, уволили, сейчас им предъявлены обвинения в убийстве.

Ранее телеведущая Ксения Собчак уже затрагивала тему протестов в США. В своем Instagram она опубликовала видео с черным экраном, где играет песня «Убили негра» российской группы «Запрещенные барабанщики».

Фото: telegram-канал «Только никому»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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