Названы сроки начала работы колледжей в России

Студенты колледжей вернуться к очному обучению с сентября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские колледжи должны начать работать с сентября. Вместе с тем сроки подачи документов для поступления продлены до конца августа. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко, отметив, что образовательным учреждениям следует научиться работать в любых условиях.

«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября», — сказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». За лето министерство должно убедиться, что каждая образовательная организация сможет организовать режим работы таким образом, чтобы студенты могли учиться без масок, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Подать документы в колледжи можно до 25 августа. Если в образовательном учреждении к этому времени останутся свободные места, можно поступить и осенью. «Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года», — объяснил Глушко.

В этом году из-за пандемии коронавируса в России отменили проведение ОГЭ для девятиклассников, а также перенесли сроки сдачи ЕГЭ для одиннадцатиклассников — экзамены начнутся 3 июля, напоминает телеканал 360. В этом году его будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в университеты.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что российские вузы будут принимать документы на поступление с 20 июня.

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