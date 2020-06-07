В Росавиации назвали новую дату полного снятия карантина в РФ

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, стоянка самолета, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Страны, с которыми возобновится авиасообщение, Росавиация веберет совместно с Роспотребнадзором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Росавиация готовится направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению с 15 июля авиасообщения с другими странами. Список стран, с которых в ведомстве предлагается снять ограничения будет определен совместно с Роспотребнадзором.

«В Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран», — приводит ТАСС слова представителя Росавиации.

По словам собеседника агентства, совещание, инициированное премьером РФ Михаилом Мишустиным, проводилось с представителями крупнейших авиакомпаний страны и касалось как возобновления авиасообщения, так и мер поддержки и развития отрасли в целом.

Ранее свой прогноз по открытию международных авиаперелетов дал глава «уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его мнению, полностью авиасообщение с другими странами возобновится в августе—сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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