В Росавиации назвали новую дату полного снятия карантина в РФ

Росавиация готовится направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению с 15 июля авиасообщения с другими странами. Список стран, с которых в ведомстве предлагается снять ограничения будет определен совместно с Роспотребнадзором.
«В Росавиации прошло совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить международное авиасообщение из ряда городов РФ с 15 июля в 15 стран», — приводит ТАСС слова представителя Росавиации.
По словам собеседника агентства, совещание, инициированное премьером РФ Михаилом Мишустиным, проводилось с представителями крупнейших авиакомпаний страны и касалось как возобновления авиасообщения, так и мер поддержки и развития отрасли в целом.
Ранее свой прогноз по открытию международных авиаперелетов дал глава «уральских авиалиний» Сергей Скуратов. По его мнению, полностью авиасообщение с другими странами возобновится в августе—сентябре.
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