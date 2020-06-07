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Как сообщили в Росгвардии, при штурме подозреваемый держал в руках предмет, внешне похожий на автоматическое оружие. Его Таушанков направлял в сторону бойцов. Восприняв эти действия как угрозу, силовики решили открыть огонь . По предварительным данным, Таушанков был вооружен автоматом для игры в страйкбол, который внешне не отличается от боевого автомата Калашникова. Позже подтвердилась информация о том, что в квартире застреленного действительно было оружие .

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге бойцы Росгвардии при штурме квартиры убили мужчину , который, предположительно, похитил четыре рулона обоев. Позже появились доказательства , что Таушанков действительно ограбил магазин. Затем, предположительно, он прыснул из газового баллончика в лицо полицейскому, встретил бойцов СОБР в коридоре, размахивая ножом, а также вновь использовав газовый баллончик.

Также она отметила, что после этого инцидента в тренды русского Twitter вышел хештег #RussianLivesMatter — аналог американского слогана Black Lives Matter, под которым в США проходят протесты против расового неравенства. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в США и убийство росгвардейцами екатеринбуржца сравнивать некорректно .

«Доказательств того, что Владимир представлял опасность для росгвардейцев, нет вообще никаких. Якобы при штурме квартиры он держал в руке что-то, похожее на автомат. Что? Рулон бумаги?» — иронично заявила Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак в своем шоу «Осторожно: Новости!» на Youtube рассказала о 27-летнем екатеринбуржце Владимире Таушанкове, которого застрелили сотрудники Росгвардии. Комментируя инцидент, Собчак обратила внимание на то, что нет никаких доказательств, что убитый уралец действительно представлял угрозу силовикам.

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