В Свердловской области стали чаще наказывать людей по ст. 20.6.1 КоАП РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За нарушение коронавирусных ограничений жителей УрФО и Пермского края стали реже наказывать. По данным ГАС «Правосудие», за последние две недели протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ в суды направлено меньше, чем за предыдущие 12 дней. Данные по ХМАО и ЯНАО в системе отсутствуют, как и прежде.

С 25 мая в суды Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также Пермского края направлено 11213 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). При этом в эти же суды после майских праздников (с 12 по 25 мая) поступило 12409 протоколов.

Самое значительное падение в абсолютных цифрах демонстрируют Пермский край (2528 против 4179) и Челябинская область (2677 против 3558 протоколов). В то же время в Свердловской области число составленных протоколов увеличилось на 50% (5330 против 3560).

А вот в Тюменской области практически перестали привлекать к ответственности нарушителей самоизоляции (236 против 645 протоколов). Так, Курганская область по этому показателю обошла Тюменскую. В Зауралье в суды направили 442 протокола (до этого 467).

Всего с начала пандемии в суды Курганской области поступило 1115 протоколов, составленных по ст. 20.6.1 КоАП РФ, Пермского края — 11474, Свердловской области — 11561, Тюменской области 2790, Челябинской области — 10734. Для сравнения, за это же время в суды Татарстана поступило 53714 протоколов, что на 42% больше, чем во всех регионах Большого Урала.

Статья 20.6.1 КоАП РФ появилась в административном законодательстве с 1 апреля 2020 года. Привлекать к ответственности по данной статье могут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также ряд должностных лиц органов исполнительной власти. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

URA.RU рассказывало, что после майских праздников уральцев стали чаще наказывать за нарушение коронавирусных ограничений. Например, за отсутствие маски в магазине или другом общественном месте.

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