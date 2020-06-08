Регион впервые за долгое время вышел в «зеленую зону» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) в Свердловской области в выходные стал соответствовать требованиям Роспотребнадзора, на основании которых в регионе могут быть частично сняты ограничения. В субботу, 6 июня, Rt составил 1.04, в воскресенье, 7 июня — 0,86 пункта.

Показатель воскресенья — лучший за последние 20 дней, следует из официальной статистики распространения инфекции в регионе. Последний раз Rt опускался ниже единицы 18 мая, в следующие дни он превышал допустимые показатели в среднем на 20-30%, пиковым значением стало превышение предельного коэффициента распространения инфекции на 74%.

Решающее значение для снятия карантина имеют три показателя: обеспеченность населения тестами на COVID-19, запас свободных коек в больницах и тот самый коэффициент распространения инфекции (Rt). И если с двумя первыми показателями все в порядке (тестов, а теперь и свободных коек хватает с запасом), то выйти на нужный коэффициент распространения инфекции (менее единицы) очень долго никак не удавалось.

Коэффициент считается как сумма новых случаев заболевания за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Резкий рост числа заболевших в начале лета удерживал регион в красной зоне (Rt был выше единицы). Однако с середины недели пошла устойчивая тенденция к снижению числа новых случаев COVID. После рекордного показателя в 357 заболевших 3 июня все последующие дни шло постоянное снижение: 4 июня — 298 инфицированных, 5 июня — 251, шестого числа — 249, седьмого — 240.

URA.RU рассчитало три варианты прогноза: оптимистичный (снижение продолжится), стабильный (если все будет оставаться, как сейчас) и пессимистичный (если вдруг начнется резкий рост числа заболевших, как уже бывало).

Цифры показывают: чтобы удерживаться в «зеленой зоне», региону достаточно хотя бы демонстрировать такие же показатели, как в последние три дня (взято среднее значение). Если это удастся, в среду будет последний, четвертый «проверочный» день нахождение в зеленой зоне, после возможен переход к первому этапу снятия ограничений.

Инфографика: URA.RU

Инфографика: URA.RU

Инфографика: URA.RU