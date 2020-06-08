В деле об изнасиловании бывшей дознавательницы еще рано ставить точку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Изнасилование девушки-дознавателя в Уфе

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фахтлисламова впервые рассказала об изнасиловании начальниками ОВД в эфире федерального канала. С журналистами НТВ она пообщалась после этого, как суд на минувшей неделе оправдал фигурантов громкого дела. Девушка заявила, что будет отстаивать свое честное имя и добиваться пересмотра приговора.

Гульназ в программе «Центральное телевидение» рассказала, что ее привезли в отдел полиции, где она в тот момент работала, на служебном автомобиле «по приказу». «Это был приказ. У нас учат в институте именно подчиняться вышестоящему руководству, соблюдать субординацию и выполнять служебные обязанности», — пояснила бывшая дознавательница. Она рассказала, что не могла предположить в тот момент, чем может закончиться эта вечеринка, так как ее отец — начальник ОМОНа — был лично знаком с полковником полиции Эдуардом Матвеевым, подполковником полиции Салаватом Галиевым и майором полиции Павлом Яромчуком, которых обвиняли в изнасиловании девушки. «Меня отвлекали, все время задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — заявила девушка.

Бывшая сотрудница полиции настаивает, что преступление совершили трое мужчин и намерена добиваться отмены оправдательного приговора для Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева (суд первой инстанции приговорил их к семи годам лишения свободы за изнасилование, Яромчук был приговорен к шести годам, но позже наказание смягчили — прим.ред.).

«Это зверское преступление совершили трое, и я всегда буду говорить об этом. Потому что я это пережила. Я борюсь за себя, за свое имя, за своих родителей», — заявила бывшая дознавательница.

Сообщалось, что 23-летняя дознавательница подверглась насилию со стороны начальства в октябре 2018 года. После рабочего дня ее пригласил к себе в кабинет руководитель, чтобы выпить вместе с коллегами. Дознавательница присоединилась к празднованию, однако после мужчины стали проявлять интерес к девушке, после чего ударили ее, сорвали одежду и изнасиловали. Руководство МВД приняло решение уволить участников преступления из органов. Сама потерпевшая также была уволена за то, что участвовала в распитии спиртного в отделении полиции.

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