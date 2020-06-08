Первый канал вместо титров «Брата 2» показал видео погромов в США

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В США уже несколько дней проходят акции протеста, спровоцированные убийством охранника Джорджа Флойда полицейскими во время задержания в Миннеаполисе. Часть демонстраций превращаются в погромы и стычки с полицией. Как уточняет издание. в ходе протестов уже погибли 11 человек.

Сельянов в разговоре с «Газетой.Ru„отметил, что телеканалы получают права на использование фильмов, ‚поэтому они ничего не нарушают‘. По поводу личного отношения к замене титров, он заявил. что нужно смотреть как была сделана эта работа: ‚тупо или талантливо‘.

«Воскресный креатив Первого канала: финал „Брата-2“ плавно перешел в программу „Время“», — написал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Фильм «Брат 2» Алексея Балабанова «Первый канал» показал по случаю 20-летия картины. Однако вместо титров после фильма зрители увидели, как американцы переворачивают автомобили и громят магазины, а полицейские бьют протестующих дубинками.

«Первый канал» в фильме «Брат 2» заменил финальные титры показом протестов в США, при этом видео сопровождалось песней «Гудбай, Америка». Продюсер фильма Сергей Сельянов считает, что телеканал не нарушил закон об авторском праве.

«Первый канал» показал, как американские полицейские разбираются с демонстрантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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