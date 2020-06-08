Россиян ожидает укороченная рабочая неделя

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Ранее эксперты предположили, как праздники в июне повлияют на режим работы россиян. По их мнению, лишние выходные вряд ли положительно отразятся на производительности сотрудников. Руководитель службы исследований сервиса HeadHunter Мария Игнатова отметила, что новость о коротких рабочих неделях в июне невольно напомнила о времени, когда в России хотели ввести четырехдневку. Однако, из-за ситуации с коронавирусом в России стоит в первую очередь говорить не о четырехдневной неделе, а о полном переводе сотрудников на удаленный режим работы. Специалист отметила, что работа на удаленке позволит работодателям сэкономить.

Также выходным в честь парада Победы станет 24 июня. Однако, так как сам день не считается официальным праздником, предшествующее ему 23-е число не будет сокращенным днем.

«Продолжительность последнего [дня] сокращается на час, поскольку он является предпраздничным», — цитирует ведомство РИА «Новости».

Россияне будут работать на этой неделе всего четыре дня — с 8 по 11 июня. 12 июня — официальный выходной в честь празднования Дня России. Об этом напомнили в Роструде.

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