Политолог Марат Баширов заявил, что глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников является самым слабым министром в правительстве. Президент РФ Владимир Путин во время первой презентации плана заметил, что многие прописанные в нем меры — это то, что уже было принято. Решетникова критиковал и Мишустин : ему не понравилось заявление министра о невыгодности для банков льготных кредитов.

Предполагалось, что уточнённый макропрогноз в правительстве рассмотрят 4 июня, но вопрос был снят с повестки заседания без объяснения причин. Источник газеты утверждает, что это связано с тем, что документ не был согласован со всеми ведомствами. Другой собеседник издания говорит о том, что в прогнозе правительство ожидало более глубокого падения экномики в 2020-м и более динамичного роста в последующие годы. В документе же прописано, что ВВП в этом году снизится на 5%, а в 2021—2023 годах будет расти на 2,8%, 3% и 3,1% соответственно. Директор Центра структурных исследований РАНХиГС и бывший замглавы МЭР Алексей Ведев назвал эти данные «неоправданно позитивными». «Даже Кристин Лагард, председатель ЕЦБ, ждет падения ВВП Еврозоны на 8,7%. Не понимаю, чем мы лучше», — отметил эксперт. Он отнес к минусам прогноза представленного МЭР, слишком слабый курс рубля и заниженную цену на нефть.

Кабмин уже в третий раз не принял прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года.Как рассказали « Известиям » три источника в правительстве, ведомство министра экономического развития Максима Решетникова впервые внесли документ на рассмотрение еще 20 мая, после критики его доработали и 2 июня представили снова, однако и он не устроил членов кабмина.

Рассмотрение плана Максима Решетникова по спасению экономики страны в правительстве снова перенесен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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