Максима Решетникова в последнее время часто критикуют Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников является самым слабым министром в правительстве, считает политолог Марат Баширов. Однако он может реабилитироваться, если проявит политическую волю, рассказала URA.RU эксперт ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

«Решетников настолько слаб, что это уже неприлично выглядит», — написал Баширов в своем telegram-канале. Политолог добавил, что план Решетникова по восстановлению российской экономики отправили на доработку. А Ростуризм, который находился в введении Минэкономразвития, передали под прямой контроль премьер-министра Михаила Мишустина.

Президент РФ Владимир Путин во время презентации плана заметил, что многие прописанные в нем меры — это то, что уже было принято. Решетникова критиковал и Мишустин: ему не понравилось заявление министра о невыгодности для банков льготных кредитов. С конца мая от Решетникова ушли два заместителя. Эксперты высказывали мнение, что это еще один сигнал, говорящий об ослаблении позиций министра.

Однако уход заместителей Решетникова не стоит рассматривать как очевидный признак его слабости, пояснила URA.RU Екатерина Курбангалеева. «Мы же не знаем, почему они ушли, там может быть много причин. Не стоит выдавать желаемое за действительное», — добавила она. Эксперт привела в пример Министерство здравоохранения, из которого в самом начале эпидемии коронавируса ушли три заместителя главы, и это было связано с разными причинами.

Курбангалеева добавила, что Максиму Решетникову как министру действительно не хватает административной воли и инициативности, поэтому сейчас он выглядит одним из самых слабых в кабмине. Впрочем, к числу слабых Курбангалеева отнесла также главу Минздрава Михаила Мурашко. По ее словам, в сложившейся ситуации Решетникову стоило бы проявить себя в качестве последовательного и эффективного управленца. В таком случае у него будет шанс реабилитироваться.

Политолог напомнила, что Решетников был губернатором Пермского края. «Губернаторы — это те люди, которые обязаны проявлять инициативу и принимать на себя ответственность: они первые в регионе, им ни за кого не спрятаться», — подчеркнула она.

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