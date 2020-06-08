Иосифа Пригожина уличили в «нескромных» доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продюсер Иосиф Пригожин начал перепалку с подписчиками Instagram, которым не понравилось, что он выкладывает шуточные видео и «кичится достатком» в свете его заявлений о безденежье артистов. Продесер парирует, что денег лично для себя не просил и ему нечего стыдиться.

В соцсети Пригожин выложил ролик. снятый его супругой — певицей Валерией. Продюсер содирается выехать о двора на большом пикапе., а супруга интересуется куда он отправился. Он заявил, что «поехал бомбить, так как сейчас время такое». Продюсер предложил свою помощь в перевозке мебели. В конце ролика он попросил Валерию не смнимать номера дорогого автомобиля.

Многие подписчики предположили в комментарияях, что машину ему подарил музыкант Сейргей Шнуров, с которым Пригожин находится в конфликте. «Зимой снега Ваш Шнуров не подарит», — ответил продюсер.

«Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать», — с иронией отметила пользовательница @croxa2000. «У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?» — спросил у нее Пригожин. «С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди», — написала @photograph_elena_. «А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что», — парировал Пригожин. На вопрос подписчиков о том, нужны ли ему деньги, продюсер заявил, что они «очень нужны, причем всегда и всем».

Ранее продюсер защитил мужа Королевой Сергея Глушко, который призвал власти во время кризиса помогать артистам вместо стариков и врачей. Однако оба они попали под критику Шнурова, а затем в конфликт вмешались и другие звезды.

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