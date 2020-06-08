07 июня 2020

В России захотели поменять оплату труда

© Служба новостей «URA.RU»
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В мае почасовая ставка составляла 89,85 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуме предложили установить в России минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день. Депутаты хотят выплачивать таким работникам не менее 150 рублей в час.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые работодатели специально снижают оплату труда до минимальной ставки, а также устанавливают якобы сокращенный день. Это позволяет им получить высокую прибыль и избежать уплаты налогов. «При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — цитирует документ «Царьград».

Индексировать почасовую оплату в России депутаты предложили раз в год. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года. Почасовая ставка в РФ высчитывается из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). В мае эта ставка составляла 89,85 рубля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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