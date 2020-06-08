В Челябинской области новый взлет числа зараженных COVID

По данным на 8 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3993 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 147 положительных диагнозов (накануне было 128 заражений), скончались два человека. С начала пандемии умерли 59 южноуральцев, заразившихся COVID-19.
«Сейчас в регионе болеют COVID-19 2053 человека — рассказали в оперштабе. — За прошедшие сутки выздоровели 66 пациентов, а с начала пандемии 1897 человек». Умерли двое южноуральцев: 64-летняя женщина и 68-летнйи мужчина.
С начала прошлой недели в области обозначилась тенденция к снижению числа заражений, но по мере приближения выходных число заболевших начало расти. Антирекордом остается цифра в 150 выявленных заболевших за сутки. До 14 июня в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.
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