07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В Челябинской области новый взлет числа зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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После стабилизации число заражений вновь пошло в рост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

По данным на 8 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3993 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки поставлено еще 147 положительных диагнозов (накануне было 128 заражений), скончались два человека. С начала пандемии умерли 59 южноуральцев, заразившихся COVID-19.

«Сейчас в регионе болеют COVID-19 2053 человека — рассказали в оперштабе. — За прошедшие сутки выздоровели 66 пациентов, а с начала пандемии 1897 человек». Умерли двое южноуральцев: 64-летняя женщина и 68-летнйи мужчина.

С начала прошлой недели в области обозначилась тенденция к снижению числа заражений, но по мере приближения выходных число заболевших начало расти. Антирекордом остается цифра в 150 выявленных заболевших за сутки. До 14 июня в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Перечень запретов и разрешений можно посмотреть здесь.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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