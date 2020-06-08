Тюменскому депутату придется выплатить штраф за загрязнение земли

Суд посчитал начисление штрафа законным Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компании депутата тюменской гордумы от ЛДПР Алексея Чиркова «Тюменьторф» придется выплатить 400 тыс. рублей за загрязнение земли отходами первого класса опасности. Такое решение было вынесено Центральным судом Тюмени, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

«В сентябре 2019 года управлением Россельхознадзора была проведена внеплановая документарная проверка в отношении ОАО „Тюменьторф“. В ходе мероприятия на принадлежащем данной организации земельном участке сельскохозяйственного назначения был установлен факт сверхнормативного загрязнения почвы на площади 31,2 кв. метра в результате размещения люминисцентных ламп», — указано в сообщении ведомства. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ — «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв».

В декабре 2019 года суд обязал компанию «Тюменьторф» очистить загрязнение и выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Предприятие Алексея Чиркова попыталось опротестовать решение и подало жалобу в Центральный районный суд Тюмени с просьбой отменить постановление. Однако она не была удовлетворена. Суд принял решение о том, что штраф законен.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Чирков уже выплачивает долг за аренду земельного участка под базой отдыха «Озеро Липовое» в размере 700 тыс. рублей департаменту имущественных отношений Тюменской области. Сам предприниматель заявлял, что платежи были начислены незаконно.