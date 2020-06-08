Абрамовичу предложили сдать в Третьяковку картину «Крик» Мунка

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Максим Сурайкин не верит, что картина Мунка находится не у Абрамовича Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский миллиардер Роман Абрамович должен передать картину норвежского живописца и графика Эдварда Мунка «Крик» Третьяковской галерее. С таким предложением выступил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Этот богач все прибирает к рукам и картина Мунка, конечно, теперь у него. <…>Мы требуем, чтобы он передал купленный им шедевр в Третьяковскую галерею в качестве дара»! — заявил Сурайкин. Он отметил, что не верит опровержениям о том, что это не Абрамович купил картину.

Ранее сообщалось, что Абрамович выкупил «Крик» за 120 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке. Источник, близкий к миллиардеру, опроверг информацию о том, что Абрамович приобрел картину норвежского художника, пишет деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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