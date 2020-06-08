СМИ: актер Джигарханян госпитализирован

У Армена Джигарханяна начались проблемы со здоровьем несколько лет назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский и российский актер, театральный режиссер Армен Джигарханян находится в больнице. Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.

«Инсульт, сейчас в реанимации», — цитирует Гаспаряна « Царьград ».

Официальный представитель актера Артур Согомонян заявил, что врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное, передает деловая газета «Взгляд». Изданию «Комсомольская правда» в театре Армена Джигарханяна информацию о его госпитализации не подтвердили.

Проблемы со здоровьем у Джигарханян начались в 2017 году. Его несколько раз госпитализировали на протяжении прошлого года с обострением хронических заболеваний на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Российский продюсер Марк Рудинштейн заявлял, что здоровье актера заметно ухудшилось, пишет агентство Nation News. Он признался, что в театре актер не появляется. Продюсер отметил, что вместо Джигарханяна остался «овощ, который не воспринимает и не понимает, что творится вокруг».

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