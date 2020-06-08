Кремль отреагировал на противников голосования по Конституции

Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина важно, чтобы люди пришли на голосование Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Правительство не может оценивать позицию партий, которые выступают против изменения Конституции. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения — они могут высказывать различные точки зрения и не нам давать этому какую-то оценку», — сказал Песков. По его словам, правительство руководствуется тем, что большая часть поправок была инициирована самими гражданами.

Песков подчеркнул, что для президента очень важно, чтобы люди проголосовали. Он отметил, что лидер государства неоднократно подчеркивал, что поправки вступят в силу, когда граждане за них проголосуют. По словам пресс-секретаря, результаты социологических исследований показывают, что большинство граждан поддерживают изменения. Как отметил Песков, рабочая группа по поправкам в Конституцию состоит из представителей разных профессий, которые активно обсуждают изменения.

Ранее в руководстве партии КПРФ начали призывать своих членов голосовать против принятия поправок к Конституции, пишут argumenti.ru. Они считают, что изменения не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проведет совещание 8 июня, так как его однопартийцы в регионах не поддержали решение, что партия будет выступать против поправок.

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