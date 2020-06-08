«Первый канал» сделал заявление об изменении титров «Брата-2»

Представители телеканала заявили, что не заменяли заключительные титры фильма «Брат-2» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На «Первом канале» не заменяли заключительные титры фильма «Брат-2», который показали накануне. Видеонарезка погромов в США, наложенная на музыкальную композицию из фильма, была началом следующей передачи, заявили в пресс-службе телеканала.

«Первый канал, как и другие большие каналы, не показывает финальные титры фильмов. Ровно в 21:00 началась программа „Время“, первый сюжет которой вышел под песню группы „Наутилус Помпилиус“ „Гудбай, Америка“», — подчеркнули в пресс-службе.

По мнению Первого канала, возникшие после показа аллюзии говорят об актуальности фильма спустя 20 лет, сообщает Nation News.

Фильм «Брат-2» Первый канал показал по случаю 20-летия кинокартины. Однако вместо привычных финальных титров под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус», зрители увидели видеонарезку беспорядков, проходящих в США в настоящее время.

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